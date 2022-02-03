سفارة بريطانيا تسلم المباحث الجنائية أجهزة حواسيب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 February, 2022

أعلنت سفارة بريطانيا لدى ليبيا تسليم جهاز المباحث الجنائية الليبية أجهزة حواسيب محمولة جديدة.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها سلمت اليوم الخميس أجهزة حواسيب محمولة جديدة إلى جهاز المباحث الجنائية الليبية كجزء من حزمة التدريب للمساعدة في بناء نظام رقمي لتخزين وتحليل ومشاركة البيانات المتعلقة بحوادث القنابل الإرهابية وأعربت السفارة البريطانية عن فخرها بدعم وزارة الداخلية الليبية.