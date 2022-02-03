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المركزي يرسل شحنة سيولة إلى الكفرة بقيمة 19 مليون

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إرسال شحنة سيولة بقيمة 19 مليون دينار لمدينة الكفرة، وذلك لتوزيعها على فروع المصارف التجارية في المدينة.

هذا وأكد المركزي استمراره في إرسال مثل هذه الشحنات إلى كافة فروع المصارف في البلاد وفقا لخطته المتبعة بتوزيع السيولة.

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قناة ليبيا

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