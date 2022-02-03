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«المنقوش» تناقش مع نظيرها التونسي تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أمس الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، نظيرها التونسي عثمان الجرندي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، فإن اللقاء جاء على هامش اجتماعات الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وتناول الاجتماع، تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين والوقوف على تطورات الأوضاع في ليبيا، واستمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والقاري، خاصة المواضيع والبنود المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي.

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المنقوش تطورات الأوضاع تونس ليبيا مناقشة

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صحيفة الساعة 24

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