وزير الخارجية التونسي يستعرض الملف الليبي مع نظيره الكونغولي

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع نظيره وزير خارجية الكونغو “جون كلود كغاسو”، الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين “الفرقاء الليبيين”، ودور الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى حل دائم للأزمة الليبية.

وقال “الجرندي” -خلال جلسة له مع نظيره الكونغولي- على هامش الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة حالياً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن تونس حريصة على دعم الجهد الأفريقي إزاء الأزمة الليبية وإن بلاده كانت وستظل الحاضنة لكل مبادرة من شأنها تعزيز الأمن في ليبيا والاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أن الكونغو تترأس مجموعة الاتصال للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، فيما أعرب الجراندي عن دعم بلاده للرئيس الكونغولي “دينيس ساسو نغوسو”، وجهوده في معاضدة المسار السياسي في ليبيا، مع “التأكيد على أهمية تفعيل الدور الأفريقي في إسناد الجهود الدولية نحو تحسين الوضع السياسي الليبي، وضمان أمن ليبيا ووحدة أراضيها لتتمكن من استعادة دورها الفعال في تعزيز التنمية والاندماج الأفريقي، لما فيه خير شعوب المنطقة والقارة بأسرها” – وفقاً لتصريح الوزير التونسي.

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