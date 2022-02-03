صنع الله يبحث مع شركة أمريكية إنشاء مصفاة الجنوب

العنوان – لندن

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس مع شركة “UOPHoneywell” الأمريكية مساهمة الشركة في مشاريع قطاع النفط والغاز وفي مقدمتها مشروع إنشاء مصفاة الجنوب.

واستعرض صنع الله مع الشركة في العاصمة لندن تطوير مصفاة طبرق لإنتاج بنزين السيارات.

وتطرق الاجتماع أيضا لمساهمة الشركة في إنشاء ورش تصنيع في ليبيا، حيث أبدت الشركة رغبتها في المساهمة في جميع المشاريع، بدايةً بمشروع مصفاة الجنوب وسيتم في الأيام القادمة مناقشة تفاصيل مجال العمل وعقود التنفيذ.

وذكرت المؤسسة أن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب الذي اعتمدته الحكومة يُعد أحد مشاريع التنمية الهامة الذي تعول عليه المؤسسة الوطنية للنفط لدعم الاستقرار بالمنطقة.

وأشارت إلى أن شركة UOP هي شركة رائدة في تقنيات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الوحدات القوالبية كالمصافي، والتي تملك سجلاً حافلاً بالمشاريع ذات الجودة العالية في التقنيات والتصنيع والإنشاءات، بالاضافة إلى علاقات متميزة مع زبائنها في تقديم الدعم الفني أثناء عمليات الإنتاج.