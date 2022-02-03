“الصلح” يبحث في اجدابيا إعداد ميزانية جهاز تنمية مناطق الهلال النفطي

بحث رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي “علي الصلح”، بحضور أعضاء الإدارة، آلية إعداد الميزانية العامة للجهاز عن العام الحالي 2022.

وأكد “الصلح” على ضرورة توقيع الاتفاقيات ومحاضر التفاهم والتشبيك والمشاركة مع الجهات العلمية والبحثية والتنفيذية، بما يعود بالدعم اللوجستي والعلمي والمادي على مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي من البلاد، مبيناً أن الجهاز يعمل لخدمة 12 بلدية، ما يتطلب عملاً مضاعفاً.

وأضاف رئيس المجلس أنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع عمداء هذه البلديات، وأكدوا جميعاً على دعم الجهاز وتذليل كل الصعوبات أمامه للقيام بعمله على أكمل وجه.

يشار إلى أن حكومة الوحدة قد أصدرت قراراً بإنشاء جهاز سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن يتخذ من مدينة اجدابيا مقراً رئيساً له، توكل إليه مهمة تطوير بلديات منطقة الهلال النفطي والجنوب الشرقي، التي تضم “اجدابيا – البريقة – الكفرة – تازربو – ريبيانة – جالو – أوجلة – اجخرة – مرادة – السدرة –الزويتينة –سلطان – البيضان انتلات”.

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