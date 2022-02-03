اجتماع لبحث خطة عمل هيئة الإشراف على التأمين لسنة 2022

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية والمدير العام بالهيئة للإشراف على التأمين نشاطات إدارة الهيئة والأعمال المنجزة ضمن خطة عملها المعتمدة لسنة 2021 وطلبات مقدمي خدمات التأمين.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الاول لسنة 2022 والذي حضره الحويج ، حيث بحث الأطراف في الاجتماع كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الإدارة الى جانب طرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بما يدعم خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل قطاع الاستثمار

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