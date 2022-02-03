المنفي لسفراء ليبيا الجدد: مهمتكم تمثيلنا في الخارج وتعزيز علاقتنا الدولية

أدى عدد من السفراء الموفدين لتمثيل ليبيا في الخارج، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وهم صلاح أحمد امرحيل، سفير ليبيا لدى المملكة المتحدة، عمر إبراهيم الدادة، سفير ليبيا لدى جمهورية ساحل العاج، فرج عبد الحميد الحاسي، سفير ليبيا لدى جمهورية العراق، منصف محمد العبيدي، سفير ليبيا لدى جمهورية غامبيا.

وأكد المنفي، للسفراء، خلال مراسم أدائهم اليمين، أن مهمة تمثيلهم لليبيا في الخارج، ينبغي أن تُساهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها، متمنياً لهم التوفيق في المهام المكلفين بها.

وتعهد السفراء، بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهم على تطوير علاقات ليبيا مع الدول الموفدين إليها.