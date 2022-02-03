المنقوش تناقش توظيف المواطنين الليبيين بالاتحاد الأفريقي

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أمس الأربعاء، بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، اجتماعاً مع رئيس المفوضية موسى فقيه محمد.

وتناول الاجتماع، الذي عقد على هامش الدورة العادية 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد، نتائج زيارة رئيس المفوضية إلى ليبيا في أبريل عام 2021، إضافة إلى نتائج محادثات مبعوث اللجنة الثلاثية بالاتحاد الأفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو في العاصمة الليبية طرابلس، وتضم اللجنة الثلاثية كل من رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأشادت الوزيرة، خلال الاجتماع، بالاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأفريقي للوضع في ليبيا، وما يقدمه الاتحاد من دعم لإنجاح جهود استدامة الاستقرار، التي من شأنها أن تقود إلى نجاح الاستحقاق الانتخابي.

وفي إطار تعزيز دور الاتحاد الأفريقي وتمكينه من العمل عن قرب مع المؤسسات الوطنية في المرحلة الانتقالية، ناقشت الوزيرة مع رئيس المفوضية مسألة عودة مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي حول ليبيا بالعمل من العاصمة طرابلس.

كما ناقشت الوزيرة، موضوع توظيف المواطنين الليبيين بالاتحاد الأفريقي وأجهزته المختلفة، من جانبه أعرب رئيس المفوضية على أهمية دولة ليبيا كعضو مؤسس للاتحاد الأفريقي، مؤكداً على استمرار الاتحاد في لعب دور إيجابي خلال هذه المرحلة.

وعبر رئيس المفوضية، عن حرص الاتحاد على دعم كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تستهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار، إضافة إلى دعم جهود المصالحة، حيث سبق للاتحاد الأفريقي أن دعا إلى تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية، موضحاً أن العمل سيتواصل في هذا الاتجاه، وسيتم ترتيب زيارات رفيعة المستوى لمسؤولي الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا في الفترة القريبة المقبلة.