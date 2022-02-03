“شنين” ينفي تصريحات “النواب” ويؤكد عدم انحياز الجزائر لأي طرف سياسي ليبي

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، دعم الجزائر للحلول التوافقية بين الليبيين وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، وصون سيادة ووحدة ليبيا وتكريس حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه ومؤسساته السياسية.

وأوردت الوكالة تأكيد شنين على “وقوف الجزائر على مسافة واحدة من كافة الأطراف الليبية، وعدم انحيازها لأي طرف، خلافاً لما أوردته بعض المصادر”.

يشار إلى أن تصريحات صادرة عن مجلس النواب ذكرت دعم الجزائر لمجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد، ودعم كافة القرارات الصادرة عنه، وهو ما نفاه شنين بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

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