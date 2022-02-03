الحويج يصدر قرارات بشأن حظر تصدير واستيراد التمور – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج. قرارًا بحظر استيراد التمور بكافة أنواعها.

ونص القرار في مادته الأولى على إضافة التمور بكافة أنواعها الى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتباراً من 01 مارس المقبل.

وكلّف الحويج. إدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة التنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول “تركيا – فرنسا – المغرب” اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأني في إطار خطة عمل الوزارة لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.

وأشارت أن إلى أن مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار. وجه بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بمدينة طرابلس واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.