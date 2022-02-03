سعد المريمي: الوقت لا يسمح بالاستفتاء على الدستور

أكد عضو مجلس النواب سعد المريمي أن موضع الجدل بين مجلس النواب والدولة هو أن تجرى الانتخابات في غضون 3 أشهر بعد أن يعدل الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الوقت لا يسمح بالاستفتاء على الدستور.

وأشار المريمي في تصريحات صحفية إلى أن البرلمان رأى أن تشكل لجنة للتواصل مع مجلس الدولة لتعديل بعض المواد في اتفاق الصخيرات وصولا لانتخابات قريبة.

وشدد على أن مجلس الدولة جسم استشاري، واتخاذ القرارات حق لمجلس النواب، كونه الجسم التشريعي الوحيد في البلاد.

يذكر أن البرلمان أعلن عن فتح باب قبول ملفات الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الحكومة، فيما رفض مجلس الدولة إتمام ذلك قبل الانتهاء من التعديلات الدستورية.