نورلاند لـ النائبة رحمة أبو بكر : الانتخابات في الوقت المناسب تمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة

ليبيا – ناقش السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الأربعاء مع عضو مجلس النواب رحمة أبو بكر الخطوات في عملية ليبيا والتطورات الأخيرة في الجنوب.

نورلاند وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” قال: “بالأمس تحدثت مع النائب رحمة أبو بكر عن الخطوات المقبلة في العملية الانتخابية في ليبيا والتطورات الأخيرة في الجنوب”.

واتفق نورلاند والنائبة رحمة على أن الانتخابات في الوقت المناسب تمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومستقرة.

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