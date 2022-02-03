“الخارجية” تستكمل إجراءات جوازات السفر للجالية الليبية بمصر والإمارات

أفادت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، بأنها أرسلت جوازات السفر الجاهزة الخاصة بالجالية الليبية المقيمة في مصر والإمارات، يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أنها استكملت إجراءات إرسال عدد 1000 جواز سفر إلى السفارة الليبية في القاهرة، تخص الجالية الليبية المقيمة في جمهورية مصر العربية، وكذلك 500 جواز سفر للسفارة الليبية في دبي، تخص الجالية الليبية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى استعدادها نقل جوازات تخص جاليات ليبية في دول أخرى قريباً.

يُذكر أن الجالية الليبية في الخارج تعاني من إشكاليات متعلقة بتجديد واستصدار جوازات سفر جديدة، عقب إلغاء التعامل بالجوازات القديمة واستبدالها بأخرى إلكترونية، رغم المصروفات القياسية لوزارة الخارجية التي فاقت 400 مليون دولار سنوياً، وفق بيانات ديوان المحاسبة.

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