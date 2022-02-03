الفيتوري: اتصالات أنقرة مع الشرق الليبي تُشجع على التقارب بين مصر وتركيا

قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري، إن هناك خلافا بين القاهرة وأنقرة بشأن ليبيا ومنطقة البحر المتوسط الأوسع، مستدركا بأن اتصالات أنقرة الأخيرة مع حلفاء القاهرة في شرق ليبيا قد تشجع التقارب بين القوتين الإقليميتين.

وأشار الفيتوري، في مقاله بموقع “المونيتور” إلى لقاء السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز يوم 19 يناير الماضي، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة، بالإضافة إلى زيارته بنغازي في 29 يناير، حيث التقى بمسؤولي البلدية وعدد من البرلمانيين.

وأضاف أن كلتا الزيارتين يبدو أنهما كانتا متابعة لرحلة تعد الأولى من نوعها، أجراها أعضاء من مجلس النواب إلى أنقرة حيث التقوا بمسؤولين أتراك، بما في ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان، كما حضر معظم النواب خلال زيارة السفير لبنغازي.

وأفاد بأنه خلال لقاء السفير في القبة مع المستشار صالح، ناقش سبل تشجيع الشركات التركية على “استكمال مشاريعها غير المكتملة” وتنفيذ مشاريع جديدة، وهو أحد الموضوعات التي ناقشها أعضاء البرلمان خلال رحلتهم في أنقرة لكسر الجمود.