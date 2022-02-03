اكتشاف شواهد لمقبرة أثرية بمدينة العجيلات

أفادت وزارة الداخلية باكتشاف شواهد لمقبرة أثرية، وبقايا لجرة فخارية قديمة وقطعة نقدية قديمة، بموقع بمدينة العجيلات جرى الاستدلال عليه عقب بلاغ من مواطن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الغربية، بشأن اشتباهه بوجود مقبرة أثرية في مزرعته الخاصة بمدينة العجيلات، باشر تحريات أعضاء التحقيق بالفرع وبالتنسيق مع مراقبة آثار صبراتة بالتوجه إلى الموقع المذكور رفقة خبيري آثار، للكشف عن الموقع وتحديد نوع الآثار والحقبة التاريخية التي تعود لها.

وأشارت الوزارة أنها أخذت عينات من الموقع لدراستها من قبل خبراء مصلحة الآثار، لإصدار تقرير نهائي بالخصوص، وتحوي العجيلات مواقع أثرية تعود للحقبة الرومانية بمنطقة المطمر بالجديدة.

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