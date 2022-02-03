وليامز تبحث مع الحبري توحيد المصرف المركزي – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا. ستيفاني وليامز، مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري توحيد وإصلاح البنك المركزي.

وقالت وليامز عبر حسابها على “تويتر” :”استعرضت مع الحبري التقدم المهم المُحرز في إعادة توحيد وإصلاح البنك المركزي”.

وأضافت المستشارة :”لا بد من بذل المزيد من الجهود لتنفيذ خارطة الطريق وتفعيلها بشكل فعّال لإعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي بتوجيه من مجلس الإدارة”.

وأكدت وليامز على معالجة إشكاليات تشمل السيولة والأرصدة المصرفية في الشرق ومقاصّة الشيكات.