الرعيض: اجتماع النواب في طرابلس سيكون رسالة لعقيلة صالح

قال عضو مجلس النواب، محمد الرعيض إن دعوة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري للاجتماع في طرابلس جاء لتلبية طلب 62 نائبا.

وأضاف الرعيض في تصريحات صحفية أن الاجتماع سيكون بمثابة رسالة إلى عقيلة صالح، الذي لا يريد الاستماع لآراء عدد من النواب، ويستخدم جلسات طبرق لتمرير ما يريده فقط، على حد قوله.

وأشار إلى أن الاجتماع سيكون تشاوريا وسيناقش أهمية ترتيب سير عمل البرلمان وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

ووجه النويري دعوة إلى أعضاء مجلس النواب الموجودين في طرابلس للاجتماع يوم الأحد المقبل، وقال إن الاجتماع يأتي بناء على طلب مجلس النواب، لتجهيز الجهود للاستحقاقات الوطنية المقبلة.

وتابع النويري:” نريد خلق حالة من التوافق حول خارطة تكون وسيلة لإنقاذ الوطن بإرادة وطنية محلية خالصة”.