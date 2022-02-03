«هانيويل» الأميركية تسهم في تطوير مشروعات نفطية بليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، موافقة شركة «هانيويل» الأميركية على المشاركة في مشروعات نفطية جارٍ تنفيذها في ليبيا حاليا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ومسؤولي شركة «هانيويل يو أو بي» الأميركية بالعاصمة البريطانية لندن، لمناقشة مساهمة الشركة في مشاريع قطاع النفط والغاز، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مصفاة الجنوب وأيضا تطوير مصفاة طبرق لإنتاج بنزين السيارات.

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وقالت مؤسسة النفط، في بيان نشرته صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع تطرق أيضا لمساهمة الشركة في إنشاء ورش تصنيع في ليبيا، حيث أبدت الشركة رغبتها في المساهمة في جميع المشاريع، بداية بمشروع مصفاة الجنوب، وسيجري خلال الأيام المقبلة مناقشة تفاصيل مجال العمل وعقود التنفيذ.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لجذب الشركات العالمية العريقة التي تمتاز بجودة وسرعة التنفيذ وذات الصيت الرفيع في مجال تقنيات التكرير وصناعة البتروكيماويات وإنشاء مصافي التكرير والمصانع.

وذكرت أن «UOP» هي شركة رائدة في تقنيات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الوحدات القوالبية كالمصافي، والتي تملك سجلا حافلا بالمشاريع ذات الجودة العالية في التقنيات والتصنيع والإنشاءات، إضافة إلى علاقات متميزة مع زبائنها في تقديم الدعم الفني أثناء عمليات الإنتاج.

وحضر الاجتماع الدكتور خليفة عبد الصادق، المستشار الفني الأول لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والرئيس التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة، وعياد الزناد مستشار أول في شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، وبول نيكلسون مدير المشاريع بشركة مرزق، وجم موشي المدير العام لشركة – Honeywell UOP بالشرق الأوسط، ووانجبت كلوكارني، مدير عام المبيعات بالشرق الأوسط.