ويليامز تلتقي أعضاء ملتقى الحوار في بنغازي

التقت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، بعدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموجودين في المنطقة الشرقية، يوم أمس في بنغازي.

وناقش أطراف اللقاء وضع الملتقى والمتغيرات الحالية، كما تم طرح وجهات نظر متعددة حول سبل المُضي قُدماً في العملية السياسية في البلاد.

يُذكر أن زيارة ويليامز إلى بنغازي شهدت لقاءات مع عدة شخصيات من مجلس النواب، بالإضافة إلى قيادة التكتل المدني الديمقراطي وقيادة حزب ليبيا الكرامة، وعدد من المسؤولين السياسيين السابقين في المدينة.

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