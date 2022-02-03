البابا: مجلس النواب يقوم بانقلاب متكامل الأركان

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إبراهيم البابا، إن مجلس النواب يقوم بانقلاب متكامل الأركان ويصر على حرمان الشعب من قول كلمته واختيار ممثليه، ولا ننتظر شيئًا من مجلس النواب وهناك شبه إجماع من كل النخب بأن وجوده هو مصدر الإشكال الحقيقي وعدم استقرار الدولة، على حد قوله.

أضاف البابا في تصريحات صحفية أن ما يفعله عقيلة صالح هو خلق مسار دستوري موازي يعمل عليه في المستقبل وما يحدث الآن أكبر منه ومجلس النواب، و كنت ضد الانتخابات البرلمانية ولكن لابد الآن من إجرائها حتى ولو كان بها نسبة عالية من الخطورة لإزاحة هذه الأجسام، فمجلس النواب لا يرى مصلحة الشعب الليبي ولن تخرج منه أي نتيجة، ولابد من فصل المسار السياسي الذي يؤدي إلى انتخابات برلمانية المسار الدستوري، وفق تعبيره.

وواصل قائلًا أن المسار الدستوري الهدف منه تعطيل هذا الجسم المنحل وغير الشرعي والمشوه الذي يعتبر سببًا رئيسيًا في تعطيل المحكمة الدستورية، و عقيلة صالح هو من يقرر مشروع الدستور نيابة عن الليبيين ويفجر الموقف كلما اقترب موعد الاستفتاء على الدستور، كما أن محاولة عقيلة صالح لإنشاء مسار دستور آخر ستفشل، فالدستور من أعمال السيادة، وهو يتحدث عن خبراء من خارج ليبيا للتعديل.

واختتم قائلًا أن مجلس النواب يخالف قراراته ويحاول البحث عن مسار آخر ومجلس الدولة يتماهى معه، وهناك من يريد أن لا تكون في ليبيا سلطات دائمة ودستور دائم ويريد استمرار الفوضى والفساد ولن يجد أفضل من مجلس النواب الحالي للقيام بهذه الأشياء” على حد تعبيره.