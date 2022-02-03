“النائب العام” يكشف عن غياب المعايير الملائمة بسجن قرنادة

كشف مكتب النائب العام عن افتقاد سجن قرنادة المؤسسة لمعايير الإيواء الملائمة نتيجة الاكتظاظ، وانتفاء تفعيل قواعد تصنيف النزلاء، وارتفاع نسبة المخاطر الصحية جراء ظروف الإقامة غير المناسبة.

جاء ذلك عقب زيارة تفتيشية قام بها رئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام، رفقة مجموعة من أعضاء النيابة العامة العاملين في دائرة محكمة استئناف البيضاء، للسجن، للاستيثاق من مدى التزامهم بالتشريعات ذات الصلة بالعمل المنوط بهم، والتحقق من الأوضاع القانونية للنزلاء، ورصد أية تجاوزات طالتهم، والوقوف على مدى الاستجابة إلى القواعد الوطنية والدولية الضامنة لحقوقهم.

وشملت إجراءات التفتيش، فحص سجلات ووثائق العمل، ودراسة ملفات نزلاء المؤسسة من جوانبها كافة، والتحقق من توافر الاشتراطات التي تعكسها القواعد النموذجية الدنيا للمعاملة.

وانتهت الجولة التفتيشية بمخاطبة جهة الإدارة بشأن إجراء أعمال صيانة عاجلة للمبنى، والعمل على تطبيق قواعد التصنيف، وتوفير وسائل النقل، وتوجيه أعضاء النيابة العامة بضرورة مراجعة الملفات القضائية الخاصة بالنزلاء ومطابقة أوامر التنفيذ المودعة فيها مع سجلات المؤسسة.

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