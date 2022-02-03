الميهوب: يجب التحقيق مع مسؤولي شركة الكهرباء

ناشد عضو مجلس النواب طلال الميهوب، رئاسة المجلس بمخاطبة النائب العام لاستدعاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والتحقيق معهم، بعد قطار الأزمات والأعطال في الشركة.

هذا وتطرق الميهوب إلى الغياب الواضح للحكومة تجاه ملف الكهرباء وأوضاع أهالي الجبل الأخضر مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي، على حد قوله، داعيا خلال كلمته في جلسة مجلس النواب الماضية إلى استقبال ملفات الترشح لتشكيل حكومة جديدة بشكل سريع، لاعتماد حكومة قوية إلى حين إجراء الانتخابات.

يذكر أن مناطق الجبل الأخضر تشهد انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي تستمر لساعات طويلة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ونقص المحروقات التي تستغل للتدفئة.

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