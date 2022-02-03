العقوري: إغلاق 30 مدرسة خاصة في بنغازي «عبارة عن شقق وبدروم»

قال منسق إدارة التعليم الخاص في المنطقة الشرقية، الدكتور محمد العقوري، إنه أصدر قرارات خلال الفترة الماضية بإغلاق 30 مدرسة خاصة في بنغازي «عبارة عن شقق وعمارات وبدروم»؛ لذلك وجّه بعدم إعطاء الموافقة المبدئية لأي مبنى لا تتوافق فيه الشروط الأساسية لمبنى المدرسة.

جاء ذلك في تصريحات لبرنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «WTV»، مساء الخميس، والذي تحدث عن تجاوزات التعليم الخاص في ليبيا.

وفي سياق حديثه عن الفساد الذي يضرب قطاع التعليم، لاسيما التعليم الخاص، أشار العقوري إلى عدم وجود رقابة حقيقة على هذه المدارس، مع انتشار «سماسرة التعليم الخاص»، فضلاً عن ضبط مدارس تبيع شهادات، بالإضافة إلى وجود معلمي حاسوب يدرسون مادة علوم، على سبيل المثال.

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ولفت العقوري إلى التدني الحاصل في قطاع التعليم، حتى أصبح «هناك طالب جامعة لا يستطيع كتابة اسمه»، بحسب جولات أجراها لبعض الجامعات والمعاهد.

وقال إن المنطقة الشرقية تحتوي على 850 مدرسة خاصة، من بينها حوالي 455 مدرسة في بنغازي، بالإضافة إلى 8 مدارس جاليات، و4 مدارس دولية.

ونقل البرنامج شهادات لبعض أولياء الأمور حول تدني مستوى التعليم الخاص، على وقع تجاوزات بعض المدارس، في ظل غياب وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لضمان الجودة، التي من بينها وجود «موظفين من دون وظيفة في الكادر العام، ومسؤولين في مناصب بدون شهادات، ومنح شهادات للطلبة بدون تدرج علمي، والاستعانة بأجانب لا يملكون سيرة ذاتية معتمدة من الجهات المختصة، وتعيين طلبة في منصب أساتذة».

وفي الأول من ديسمبر الماضي تعهّد وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى محمد المقريف، بإغلاق مدارس التعليم الخاص التي لا تلبي الشروط الموضوعة من الوزارة، مؤكدًا ضرورة إدراك مديري هذه المدارس لمسؤولياتهم