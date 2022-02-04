حملة أمنية تستهدف التوصيلات الكهربائية غير القانونية بمنطقة عين زارة

واصلت القوة الأمنية المشتركة رفقة جهاز الحرس البلدي بمنطقة عين زارة، الحملة المكثفة لإزالة التوصيلات غير الشرعية على الشبكة العامة للكهرباء.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن القوة المشتركة أزالت التوصيلات غير الشرعية داخل مصانع الحدادة والورش، والتي تستهلك التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، مما أدى إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء داخل بلدية عين زارة، كما أقفلت القوة عدداً من مصانع الحدادة وغيرها، التي قامت بتوصيلات بطرق غير شرعية للكهرباء وعدم سداد الديون.

يُذكر أن الحملة التي تشترك بها عدة أجهزة أمنية تأتي بتعليمات من النائب العام، عقب تصاعد الاعتداءات على أصول ومسارات الشبكة العامة للكهرباء.

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