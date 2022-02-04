ليلى بن خليفة: الأجسام السياسية الحالية تحاول تمطيط الأزمة لضمان بقائها

قالت المرشحة للانتخابات الرئاسية ليلى بن خليفة إن الأجسام السياسية الحالية تحاول تمطيط الأزمة لضمان بقائها مؤكدة في الوقت ذاته أن الشعب سيقول كلمته وسيختار ممثليه من أجل ليبيا موحدة ديمقراطية.

وأكدت بن خليفة في تصريحات صحفية أن الأهم هو الإنصات إلى تطلعات ورغبة الشعب في انتخاب حر مباشر لممثليه وتجديد الشرعيات المنتهية.

وبخصوص الجدل حول الدستور قالت المرشحة الانتخابية إن الدستور مهم جدا لكنه ليس الأهم، وفيما يتعلق بتغيير حكومة الدبيبة بحكومة أخرى أو الإبقاء عليها إلى موعد الانتخابات رأت أن البرلمان بصدد بحث ذلك عبر آليات مناسبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا