المنقوش تبحث مع الجرندي بنود جدول أعمال دورة الاتحاد الأفريقي

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عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع نظيرها التونسي، عثمان الجرندي؛ وذلك على هامش اجتماعات الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

وتناول اللقاء الذي عقد بالعاصمة الأثيوبية اديس أبابا تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفق بيان الخارجية.

كما تناول استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والقاري. خاصة المواضيع والبنود المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي.

وكانت قد وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، فجر الثلاثاء. إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي.