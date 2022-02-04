العقوري: بحثتُ مع سياسيين وبرلمانيين إيطاليين سبل دعم روما للاستقرار في ليبيا

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عبر التقنية الافتراضية، بنظيره الإيطالي بيروني فاسينو، وأعضاء من لجنة الخارجية بمجلس النواب الإيطالي من الحزب الديمقراطي، حزب إيطاليا للأمام، حزب الرابطة، وحزب عاشت إيطاليا .

وتناول اللقاء التطورات السياسية الراهنة في ليبيا والمنطقة وسبل دعم إيطاليا للاستقرار في ليبيا وعدد من المواضيع التي تهم البلدين، أبرزها ملف الهجرة وبرامج التعاون بين البلدين، بحسب بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وهنأ العقوري، الجانب الإيطالي بانتخاب رئيس للجمهورية، مجددا شكره لدور إيطاليا في دعم ليبيا في هذه الفترة، مؤكدا ضرورة التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة .

بدوره، شدد فاسينو، على حرص بلاده على التعاون مع ليبيا ودعم استقرارها، لأن هذا يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف أن ليبيا على رأس أولويات المسؤولين في إيطاليا لأن ذلك يرتبط بمصالح واستقرار إيطاليا.

كما جدد فاسينو استعداد البرلمان الإيطالي لدعم مجلس النواب الليبي من الجانب الفني.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان، على مواصلة الاجتماعات الدورية وتبادل الزيارات البرلمانية لتكوين أرضية مشتركة للعمل .