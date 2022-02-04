النيابة العامة: إخلاء 94 موقعا مملوكا للدولة وإزالة 116 تعديا في الخمس

أعلنت النيابة العامة، يوم الخميس، إخلاء 94 موقعا مملوكا للدولة الليبية وإزالة 116 تعديًا، شكلت اجتراءً على قواعد المخططات وتعدياً على أملاك الدولة في مدينة الخمس.

وأشار مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن النائب العام وجه في السابق برصد وإثبات وقائع التعدي على أملاك الدولة الليبية وتحديد هوية مرتكبيها، وإزالة مظاهرها وآثارها في مدينة الخمس ومحيطها.

وأنهت نيابة الخمس الابتدائية، في وقت سابق، الإشراف على إجراءات حصر المخالفات التي طالت المخططات بصورها كافة، وتحديد العقارات التي تعرضت للغزو، وتعيين حدودها ومعالمها بالتعاون مع مصالح: الأملاك العامة، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتخطيط العمراني.

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وأضاف البيان أن مأموري الضبط القضائي التابعين للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي، تولوا تنفيذ قرار النيابة العامة القاضي بإخلاء أربعة وتسعين موقعًا مملوكًا للدولة الليبية، وأنجزوا إزالة مظاهر التعدي عليها، بالإضافة إلى إزالة مظاهر مائة وست عشرة مخالفة، شكلت اجتراءً على قواعد المخططات وتعدياً على أملاك الدولة.

وبذلك وجهت النيابة العامة بضرورة تسلم الجهة المختصة العقارات محل الإجراء، وطالبت الجهات المعنية باستيفاء إجراءات الاستدلال حول التعديات على أملاك الدولة في منطقتي لبدة وسوق الخميس.