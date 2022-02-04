“اليونسيف” تساند وزارة الداخلية بشأن دعم “عدالة الأحداث”

بحثت وزارة الداخلية اليوم الخميس، “مصفوفة العمل” المشتركة مع منظمة اليونسيف لدعم عدالة الأحداث ووحدات حماية الطفل والأسرة في ليبيا وتطويرها.

احتضن مقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في مدينة طرابلس مجريات النقاش بين الجانبين، بحضور رئيس اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة وأعضائها ونائب مدير إدارة العلاقات، ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بالإدارة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق نظام عادل وصديق ملائم للأطفال دون السن القانونية، والذين هم في تماس مع القانون، فيما سلمت منظمة اليونسيف بعض المعدات والتجهيزات لمكتب حماية الطفل والأسرة.

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