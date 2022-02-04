عميد سرت: الحكومة في سبات عميق من مشكلات المدينة

قال عميد بلدية سرت مختار المعداني، إن “سرت تعاني من مشكلات الصرف الصحي وغرق الشوارع، و الحكومة لم تهتم مطلقاً ببلدية سرت حتى ما قبل الفيضان الذي اجتاح المدينة، و تضخ الأموال هنا وهناك، ولكن بلدية سرت لم يلتفت إليها أحد من الحكومة”.

وأضاف المعداني، في تصريحات صحفية، قائلًا: “لدينا في المدينة أكثر من 3000 منزل مدمّر نتيجة الحروب المتكررة على المدينة وبها مخيّمات والحالة الإنسانية في سرت صعبة جداً، والحكومة بكافة وزرائها وأجهزتها في سباتٍ عميق تُجاه المدينة، كما أن المواطنين الذين يعملون على تسريح غرف الصرف الصحي أعطيناهم بعض المكافآت التي ساعدتنا بها منظّمات دولية”.

واختتم: “سرت تشهد الآن إغلاقاً في المدارس وتوقّف في الحياة ولم يتّصل بنا أي مسؤول من ديوان رئاسة الوزراء، صندوق الإعمار الذي أنشأته الحكومة لم يتّواصل منه أحد بخصوص الوضع في المدينة، هذه التصرّفات من المسؤولين وكأنها تمثل إنزال للعقوبات على المدينة”.