قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب رمضان شمبش:” نسعى لانتخاب رئيس حكومة يلبي احتياجات المجتمع، ويكون أولوياته تنصب على تقديم الخدمات للناس والتركيز على ملف الكهرباء والأدوية”.

وأضاف شمبش، في تصريحات صحفية، أن الحكومة الحالية لم تستطع أن تجري الانتخابات ولم تقدم أي خدمة للناس على كافة الأصعدة، ورئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة استعمل المال العام للدعاية، وعاد بنا إلى مربع الـ 2014″.

ولفت إلى أن جلسات البرلمان المقبلة ستركز على انتخاب الحكومة وخارطة الطريق، ولجنة المالية تقوم بدراسة جدول المرتبات الموحد لعرضه على اللجنة التشريعية والتصويت عليه.

وأشار إلى أن مجلس النواب خاطب وزارة الخارجية لكي ترسل أسماء النواب الذين تم تسميتهم كسفراء أو مندوبين بالخارج والمجلس بانتظار رد الخارجية لاتخاذ الإجراءات حيالهم.