إزالة توصيلات غير قانونية من خطوط مياه النهر بالجبل الغربي

أزالت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية -اليوم الخميس- التوصيلات غير القانونية من مسارات مياه النهر الصناعي في بلدات متفرقة بالجبل الغربي، مروراً بالقواليش فالعوينية حيث بلدة المشاشية، لتقفل العناصر الأمنية، فور وصولها المجمعات التي يتم تعبئتها عبر التوصيلات غير القانونية.

وتشرف وزارة الداخلية على هذه الحملة؛ تنفيذاً لتعليمات النائب العام بشأن إزالة التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، وستستمر لتشمل كافة المناطق بالجبل الغربي – وفقاً للوزارة.

وتجدر الإشارة إلى تنامي ظاهرة الاعتداء على مسارات النهر الصناعي، آخر عشر سنوات، في مناطق متفرقة في شمال البلاد الذي تتدفق له مياه النهر من جبل الحساونة جنوباً، علاوة على القسم الجنوبي من النهر الذي يتعرض لموجات من التخريب وسرقة المعدات.

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