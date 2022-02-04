وزيرة العدل: تكريم أعضاء الشرطة القضائية لانضباطهم في إغلاق مجمع محاكم سبها

استقبلت وزيرة العدل يوم الثلاثاء 1 فبراير الجاري بمقر ديوان الوزارة رئيس وأعضاء جهاز الشرطة القضائية.

وفي مستهل اللقاء أشادت الوزيرة بجهود وعمل الجهاز وما يشهده من تطوير وتحسين، مؤكدة ان هذا العمل قد تكلل بفعل المثابرة من الناس الخيرين والمخلصين الذي حتما سيسجله التاريخ .

وشددت الوزيرة إلى مسألة الإختراقات التي تحسب خارج القانون خاصة التي تمس حقوق الإنسان ومعاملة النزيل داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ونوهت على عمل انضباط منتسبي جهاز فرع سبها عندما تم إغلاق مجمع المحاكم في المدينة، ووجهت بالعمل على تكريمهم وتحفيزهم لانهم أثبتوا أن القضاء هو الملاذ الأمن للناس كافة.

بدوره قدم رئيس الجهاز الشكر والتقدير للوزيرة لما تفضلت به من مساندة ودعم وتلبية لكل احتياجات الشرطة القضائية في كل ربوع البلاد خلال الفترة السابقة .