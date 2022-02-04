العرفي: النويري يحاول تعميق الانقسام

انتقد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، لعقد اجتماع لأعضاء مجلس النواب المتواجدين بالعاصمة الليبية طرابلس، يوم الأحد المقبل.

العرفي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: ”لا يحق للنائب الأول لرئيس مجلس النواب الدعوة لعقد جلسة خارج قبة البرلمان لأن المجلس في حالة انعقاد دائم”.

واستكمل: “أن تصرف النويري بالدعوة لعقد جلسة في طرابلس ببعض الأعضاء يعتبر محاولة لتعميق الانقسام”.

وتابع: “في حال وجود أي مقترح من الأعضاء يمكن تقديمه خلال الجلسة والتصويت عليه كما جرت العادة”.

وكان فوزي النويري، قد دعا في وقت سابق، الأعضاء الموجودين في طرابلس لعقد جلسة غير رسمية الأحد المقبل لبحث الاستحقاقات القادمة وتنسيق الجهود حول خارطة الطريق.