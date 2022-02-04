إزالة 94 تعديًا على أملاك الدولة بالخمس

أنهت نيابة الخمس الابتدائية، مهمة الإشراف على إجراءات حصر المخالفات التي طالت المخططات بصورها كافة، وتحديد العقارات التي تعرضت للغزو؛ وتعيين حدودها ومعالمها بالتعاون مع مصالح” الأملاك العامة والتسجيل العقاري والتوثيق والتخطيط العمراني”.

وبحسب بيان صادر عن بلدية الخمس، فإن العملية تمت وفق تعليمات النائب العام الصادرةن بمناسبة نظره إجراءات الاستدلال التي وجه بممارستها في وقت سابق لغرض رصد وإثبات وقائع التعدي على أملاك الدولة الليبية وتحديد هوية مرتكبيها، وإزالة مظاهرها وآثارها في مدينة الخمس ومحيطها.

ولفت البيان، إلى أن مأمورو الضبط القضائي التابعين للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدى، يعملون على تنفيذ قرار النيابة العامة القاضي بإخلاء أربعة وتسعين موقعاً مملوكاً للدولة الليبية، وأنجزوا إزالة مظاهر التعدي عليها .

كما تولى أعضاء الجهات المذكورة في 2022/1/21 ، تحت إشراف النيابة العامة، مباشرة إزالة مظاهر 116 مخالفة شكلت اجتراءً على قواعد المخططات وتعدياً على أملاك الدولة.

ووجهت النيابة العامة، بضرورة تسلم الجهة المختصة للعقارات محل الإجراء، وطالبت الجهات المعنية باستيفاء إجراءات الاستدلال حول التعديات على أملاك الدولة في منطقتي لبدة وسوق الخميس .