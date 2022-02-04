بسبب الديون.. مركز الحسين للسرطان بوقف التعامل واستقبال المرضى الليبيين بالأردن

أخطر مركز الحسين للسرطان، السفارة الليبية بالأردن، بوقف التعامل واستقبال المرضى الليبيين بعد ارتفاع مديونيتهم إلى 25 مليونا و988 ألف دولار.

عاصم منصور المدير العام لمركز الحسين للسرطان، ,في خطابه الذي طالعته قناتنا، قال: ”نحيطكم علما أن إجمالي المبالغ المستحقة والمترتبة على تكاليف علاج المرضى المحولين من طرفكم لمركز الحسين للسرطان حتى تاريخ 31/12/2021 بلغت ما قيمته (25.988.578) دولارا أمريكيا، حيث أنه تم مخاطبتكم مسبقا بضرورة تسديد المبالغ المترتبة عليكم حتى نستمر في تقديم الخدمة لمرضاكم”.

وأكد الخطاب، أن ”التكاليف المترتبة على علاج المرضى الليبيين مرتفعة ومتراكمة وباتت تشكل عائقا لنا في استمرارية العلاج، وتم عقد العديد من الاجتماعات معكم في حينها ومنحكم فترات عديدة لتسوية الأوضاع بناءً على طلبكم ومقابلة لجان التدقيق المتنوعة والمتكررة التابعة لديوان المحاسبة ووزارة المالية والصحة في دولة ليبيا، علما بأن جميع الوعود والتعهدات الصادرة من قبل جميع الجهات واللجان لم تنفذ”.

وتابع الخطاب: ”عليه يؤسفنا بإعلامكم بأننا سنضطر آسفين لإيقاف استقبال المرضى الجدد، اعتبارا من تاريخه، كما سيتم إيقاف تقديم خدمات العلاج واستقبال جميع المرضى المحولين من قبلكم وإنهاء التعاقد في حالة عدم السداد قبل تاريخ 7/2/2022″.