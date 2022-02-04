وزيرة العدل: القضاء هو الملاذ الأمن للناس كافة

استقبلت وزيرة العدل حليمة البوسيفي، الثلاثاء، بمقر ديوان الوزارة رئيس وأعضاء جهاز الشرطة القضائية.

وفي مستهل اللقاء أشادت الوزيرة بجهود وعمل الجهاز وما يشهده من تطوير وتحسين، مؤكدة ان هذا العمل قد تكلل بفعل المثابرة من الناس الخيرين والمخلصين الذي حتما سيسجله التاريخ .

وشددت الوزيرة إلى مسألة الاختراقات التي تحسب خارج القانون خاصة التي تمس حقوق الإنسان ومعاملة النزيل داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مؤكدةً أن القضاء هو الملاذ الأمن للناس كافة.

بدوره قدم رئيس الجهاز الشكر والتقدير للوزيرة لما تفضلت به من مساندة ودعم وتلبية لكل احتياجات الشرطة القضائية في كل ربوع البلاد خلال الفترة السابقة .