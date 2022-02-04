بن شرادة: توافق مجلسا النواب والدولة يمنع الدبيبة من التمسك برئاسة الحكومة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن المجتمع الدولي، عبر البعثة الأممية، يعرقل أي تقدم في ليبيا.

وأضاف بن شرادة، في تصريحات صحفية، أن البعثة لم تقابل الهيئة التأسيسية للدستور، وأنها لا تريد المضي قدما في حل الأزمة.

وتابع:” من الضروري أن يراعي البرلمان موافقة المجلس الأعلى للدولة من أجل حصول الحكومة على الثقة وعدم مواجهة ورقة الرفض من الأعلى للدولة” .

واستطرد:” في حال توافق المجلسين لن يستطيع الدبيبة أن يتمسك بأي شيء”.

وأشار إلى أن ستيفاني حريصة على خارطة الطريق التي أشرفت عليها بغض النظر عن أي أشياء أخرى.