الحاسية: مجلس النواب يستعد لإعلان باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة

أكد المستشار السابق لمجلس النواب، عاطف الحاسية، أن البرلمان يستعد الآن للإعلان عن فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، بعد أن انتهت شرعية ومدة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة من الناحية القانونية.

وقال الحاسية، في تصريحات لموقع الحرة الأمريكي، إن “التسوية السياسية التي تمت في جنيف نصت على انتهاء فترة حكومة الدبيبة في 24 ديسمبر 2021″، مضيفًا أن مجلس النواب سحب الثقة منه أيضا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولذلك توجد أزمة شرعية وحكومة أمر واقع تسيطر فقط في طرابلس.

وأضاف: “نقطة اللقاء بين حفتر وباشاغا، هي الاهتمام بالسيادة الليبية وبناء جيش ليبي موحد، ودولة قوية”، مؤكدا أن باشاغا كعسكري سابق، يعلم تماما أن الدولة يجب أن يكون لديها جيش قوي حتى تتمكن من البقاء.

وتابع: “حفتر كانت له محاولات ولا تزال ناجحة نسبيا في بناء الجيش الوطني الليبي”، مشيرا إلى أنه نجح فعلا في تحرير بنغازي ودرنة من الإرهابيين وملاحقة فلولهم في الجنوب.