دبلوماسي روسي سابق: البرلمان الهيئة الشرعية الوحيدة في ليبيا التي تعين وتقيل الحكومة

قال الدبلوماسي الروسي السابق، فيتشسلاف ماتوزوف، إن وجود المرتزقة في ليبيا لا يعرقل العملية السياسية ويجب إجراء الانتخابات.

وأضاف ماتوزوف، في تصريحات صحفية، إن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز مواطنة أمريكية تخدم حكومة بلادها، والتقت في موسكو بالشخص الذي قالوا إنه مسؤول الفاغنر في ليبيا.

وتابع:” نحن موجودون في ليبيا ونترك كل شيء تحت يد الشرعية الليبية المتمثلة في البرلمان، وروسيا تعتمد على دور البرلمان الليبي لأنها هيئة منتخبة من الشعب الليبي بعض النظر عن انتهاء ولايته أم لا”.

واستطرد:” لا أحد ولا دولة أجنبية لها الحق أن تتدخل في الشأن الداخلي الليبي ليشوشوا الأوضاع بين الليبيين، فعقيله صالح قام بزيارات كثيرة إلى روسيا والتقى برئيس البرلمان الروسي عدة مرات ووقعوا اتفاقية تعاون”.

وأوضح:” نحن على ثقة بأن دور البرلمان الليبي سيكون أساسيا في كل الحلول السياسية في ليبيا، فالبرلمان هو الهيئة الشرعية الوحيدة في ليبيا التي لها الحق في تعيين وإقالة الحكومة”.

وأشار إلى أن الدبيبة يمثل قسم كبير من الليبيين ويجب الاتفاق على أن يكون الحل ليبيًا- ليبيًا، فهناك تطور كبير للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين السياسيين في ليبيا.

وأكد:” إذا تم ترك ليبيا لليبيين سيتم حل الأزمة بكل سهولة، فيجب أن لا يشجع أحد على تقسيم ليبيا ونحن مع وحدة الشعب الليبي”.