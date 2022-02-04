القطراني: لم يصلني أي رد رسمي حتى الآن من الأطراف المحلية بخصوص المبادرة التي طرحتها

ليبيا – أكد حسين القطراني نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال في العاصمة طرابلس على أنه لم يصله أي رد رسمي حتى الآن من الأطراف المحلية بخصوص المبادرة التي طرحها مؤخرا، معتقدًا أنهم سيقبلونها.

القطراني قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إنه ثمّة تفاعل وتواصل كبير من المجتمع الدولي مع المبادرة، وأغلب السفراء الذين قابلهم أعلنوا دعم بلادهم لها.

ونوّه إلى أن الخلاف ليس كبيرًا بين السلطتين بعيدًا عن التمسك بالسلطة من أي طرف، وقناعته أن الحكومة لا بد أن تتشاور مع البرلمان بصفته السلطة التشريعية.

وتابع: “تغيير الحكومة أو ترك مناصبنا لا يهم، لكن يجب أولًا الاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم والتوقيت”.

كما أضاف: “لم أصرح للسفير اليوناني بأي شيء بخصوص الاتفاقية التركية الليبية، وما نقله عني غير صحيح، وكل ما قلته أن البرلمان لم يوافق عليها فقط”.

وأوضح أن التهجير أسوأ من القتل، ولا بدّ من وضع حل لمشكلات المهجرين والنازحين، وتسهيل العودة إلى ديارهم، وبخصوص ارتكاب جرائم، فإنه يوجد قانون يحدد الجاني والمجني عليه.

واعتبر أن حملة التشكيك في كل الشخصيات حتى من يريدون الترشح لحكومة جديدة أو أي منصب، مؤشر خطِر وتصرف غير مقبول.

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