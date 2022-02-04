بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 04 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 04 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء معتدلة علي مناطق غرب ليبيا، وتشمل يوم الغد مناطق الشرق.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: أجواء مشمسة في الغالب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احيانا على بعض مناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 22) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: إنقشاع للسحب الممطرة بداية من صباح هذا اليوم، وتكون الأجواء مشمسة يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا صباح، تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (11 – 18) مْ, وتسجل زيادة طفيفة من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى بعض ظهور سحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 22)مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب إلى صافية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 18) مْ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد.