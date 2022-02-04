محلي تاورغاء: وكيلة العدل عبّرت عن إعجابها الشديد لما وصلت إليه مدينتنا

استلمت وزارة العدل مقر المحكمة الجزئية تاورغاء من الشركة المنفذة بعد الانتهاء من مرحلة الصيانة.

وجاء ذلك خلال زيارة “نزيهة عاشور” وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات إلى تاورغاء، التي استقبلها “عبدالرحمن الشكشاك “رئيس المجلس المحلي رفقة أعضاء المجلس المحلي ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء والشورى بتاورغاء.

ورافق “عاشور”، وكيل وزارة العدل لشؤون جهاز الشرطة القضائية “علي محمد اشتيوي”، وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة والمنطقة الوسطى وعدد من الموظفين المختصين وعناصر الشرطة والأمن .

وعقد اجتماع خلال هذه الزيارة بحضور رئيس المجلس المحلي ، حيث تم تنسيب عدد من أبناء مدينة تاورغاء بالعمل بالمحكمة ، وتم الاتفاق على أن يكون افتتاح المحكمة خلال الأيام القريبة المقبلة .

وقال المجلس المحلي تاورغاء إن “نزيهة عاشور” أعربت عن ارتياحها وإعجابه الشديد لما وصلت إليه مدينة تاورغاء .