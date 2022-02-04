الحاجي محرّضاً: اعطوا السلاح لمن لا يتردد في تحريم دخول “باشاغا والعملاء” لطرابلس

طالب الناشط السياسي جمال الحاجي بتسليح من لا يتردد في منع المترشح لرئاسة الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، من دخول العاصمة الليبية طرابلس”.

وقال الحاجي، عبر حسابه على مو قع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:” الله الله على طرابلس، مرتع السماسرة وفاقدي اﻷهلية، فيوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، أﻻ تسمعون من يردد أن طرابلس “تكية اللي يجيها يركبها”، على حد وصفه.

وأضاف:” إنه والله لعار على من يحسبون أنفسهم “قوة حماية طرابلس” أن يجوب فاقد أهلية المسئولية المدعو “فتحي باشاغا”، شوارع طرابلس برتل سيارات الدولة وأخرين من أفرح وأشباه رجال”.

وتابع:” عن أي أجهزة أمنية وأمن قومي تتحدثون، فالشارع قلق من التهديدات التي تروج كل ساعة، فطرابلس محترقة طالما يتحرك بها عيون العميل مجرم الحرب حفتر”، على حد قوله.

واستطرد:” أن عجزتم اعطوا السلاح لمن ﻻ يتردد في تحريم دخول العملاء والخونة إلى عاصمة الدولة طرابلس، متابعا:” أم هو عجز في اتخاذ القرار..؟ هذا قرار الشجعان من أجل حماية أكثر من ثلاثة ملايين ليبي وليبية، أم ننتظر حتى يشتعل فتيل الحرب في العاصمة؟ “.

واختتم قائلا:” أنتم المعنيين بهذا ومن حقكم وﻻ تنتظروا قرار “الدبيبة” الذي أصبح متأخرا وجميعكم يعلم اﻷسباب”.