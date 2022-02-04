الارصاد: مرتفع جوي والاجواء باردة على هذه المناطق وإستقرار الطقس يستمر حتى هذا الموعد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 04/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس مستقر علي مناطق غرب ليبيا (الشمال الغربي والجنوب الغربي) نتيجة تاثير مرتفع جوي حيث الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة تميل للدفيء نهاراً وتتراوح مابين (16-21) مْ، بينما تكون ألاجواء باردة نسبيا هذا اليوم على مناطق شرق ليبيا مع رياح نشطة نسبياً، وتنقشع بقايا السحب الممطرةمن صباح اليوم على هذه المناطق.

ووفقا للتقرير يشمل الاستقرار بداية من يوم الغد السبت معظم مناطق البلاد، ومتوقع بإذن الله أن يستمر هذا الأعتدال حتى منتصف الاسبوع. والله أعلم