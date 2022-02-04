بعيو: حكومة الدبيبة خطر على وحدة ليبيا واقتصادها والخلاص منها مهمة وطنية

ليبيا – شدد رئيس مؤسسة إعلام الوفاق محمد بعيو على أن مجلس النواب هو سيد قراره، وليتخذ قراره بتكليف رئيس الحكومة ومنحها الثقة وعندها لكل حادث حديث، مشيرًا إلى أنه حاليًا الجميع ليس بمقام محاسبة مجلس النواب.

بعيو قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن مجلس النواب نتاج العملية السياسية المعقدة والصراع في ليبيا، لكن الآن أمام الجميع مؤسسة بدأت تتماسك واتخذت مواقف وطنية خاصة في وجه تدخلات ستيفاني وليامز والسفراء، وهذه المواقف يجب أن يشيد بها الليبيين الأحرار ولا يشككون فيها.

وأضاف: “لسنا في مقام الطعن في هذه المرحلة التاريخية بمجلس النواب، أقول: ليبيا الآن ورغم الطغمة الفاسدة التي على رأسها عبد الحميد الدبيبة، خلاصها مهمة وطنية لا تحتمل التأجيل، هذا الرجل خطر على الأمن القومي والحكومة خطر على وحدة ليبيا واقتصادها، الليبيون الآن يكادون يجوعون في ظل هذه الحكومة التي تنفق المليارات، الحكومة سيحاسبها الليبيين قريبًا شعبيًا وقانونيًا، كل يوم يمضي والدبيبة في السلطة التنفيذية هو كارثة على ليبيا ستدفعون ثمنها في الأيام والسنين القادمة”.

كما أردف: “أتحدث بموضوعية وتجرد ومن قلب طرابلس، واقول بصدق وتجربة، أنه لن يحدث صراع مسلح ولا أحد سيقاتل دفاعًا عن الطغمة الفاسدة ولن تراق قطرة دم واحدة، يجب على مجلس النواب أن يتخذ قراره بتكليف رئيس حكومة وطني محترم، وسترون أنه سيستلم في اليوم الثاني وأنا مسؤول عن حديثي، ثانيًا لا شيء أسمه يعترف المجتمع الدولي، الدول الآن تبحث عن مصالحها اليوم 3+2 حاولوا إصدار بيان مشترك للدعوة للانتخابات وعدم تشكيل الحكومة وفشلوا، وستيفاني لن تكون مبعوثة فقد قضي الأمر وسيكلف مبعوث نهاية أبريل القادم”.

ورأى أنه من الممكن أن تتوفر في فتحي باشاآغا الصفات ليدخل ويمارس مهامه على مستوى ليبيا كلها وسيجمع ليبيا ويذهب لانتخابات، وهذا ما يريده الجميع أما الماضي وحكايات المرابيع ليست مقامها الآن، بل الآن هو لحشد الهمم وتخليص ليبيا من الطغمة الفاسدة ولتعود ليبيا وحدة واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية