فاسينو يدعو إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا سريعًا

شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بييرو فاسينو على ضرورة استئناف عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا في أقرب وقت ممكن، والتي اعتبر أنها تشهد حالة من الجمود بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الـ 24 من ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف فاسينو، في لقاء عبر الإنترنت، جمعه مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أمس الخميس، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا ضرورة ملحة لضمان الاستقرار في المنطقة التي قال عنها إنها متضررة اليوم، مشيرًا إلى أن إيطاليا ملتزمة بدعم أي مبادرة مفيدة، على المستويين الثنائي والأوروبي، لاستئناف عملية الاستقرار.

ورأى فاسينو أنه من الضروري أن يكون هناك تفاهم بين الأطراف الفاعلة في ليبيا بشأن قواعد انتخابية واضحة تقود إلى انتخابات، مؤكدًا على أن كل الخيارات الصعبة تتطلب حسا بالمسؤولية وإرادة موحدة من جانب الأطراف السياسية والاجتماعية، بحسب ما أوردته وكالة “نوفا” الإيطالية.

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