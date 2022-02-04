رمتها الأمواج على الشاطئ.. مواطنان يسلمان كمية كبيرة من الحشيش لأمن توكرة

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سلّم مواطنين اثنين كمية كبيرة من مخدر الحشيش عثر عليها على شاطئ منطقة المبني شرقي بنغازي.

وذكرت مصادر، أن المواطنين قاما بتسليم كمية كبيرة من الحشيش، يوم أمس الخميس، إلى الجهات الأمنية ذات الاختصاص في توكرة.

وفي وقت سابق أعلن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن توكرة تسليم مواطن ووالده لكمية كبيرة من مخدر الحشيش إلى مقر المديرية.

وأوضحت المديرية أن الكمية تقدر بـ11 كيلوغراما، وقد تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. ووجهت مديرية أمن توكرة جزيل الشكر والعرفان للمواطن ووالده على وطينتهم وإحساسهم بالمسؤولية.

وشهدت ليبيا في الآونة الأخيرة وجود كميات من مخدر الحشيش على طول الساحل البحري.