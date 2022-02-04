الدغيلي: التحجج بالدستور هدفه عرقلة الانتخابات

اعتبرت عضو ملتقى الحوار سلوى الدغيلي، أن التمسك بالدستور خلال الفترة الحالية التي وصفتها بـ«التاريخية» يعرقل العملية الانتخابية ويبقي على الأجسام السياسية الحالية في المشهد الليبي.

وقالت الدغيلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ‏إن التحجج بالدستور في هذه اللحظة التاريخية التي نعيش فيها انقساماً مجتمعياً و مؤسساتياً هدفه عرقلة إجراء الانتخابات والإبقاء على الأجسام السياسية الحالية.

وكانت سلوى الدغيلي، قالت في وقت سابق، إن شبهات الفساد التي حامت حول بعض أعضاء ملتقى الحوار قد تدفع البعثة الأممية لإعادة النظر بالملتقى.

وأضافت الدغيلي، في تصريحات صحفية، أن ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأم المتحدة:” لم تدع الملتقى لأي اجتماعات رغم لقاءاتها الكثيرة مع القوى السياسية، ما يجعلنا نعتقد أنها لديها وجهة نظر مختلفة بشأن ملتقى الحوار نفسه”.